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12:16, 22 августа 2023Экономика

Тимати захотел выкупить проблемную сеть Domino's Pizza в России

Тимати предложил владельцу сети Domino's Pizza в России продать ему свой бизнес

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) опубликовал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) несколько сторис, посвященных началу процедуры банкротства российской сети Domino's Pizza. В частности, исполнитель сообщил, что хотел бы выкупить бизнес и произвести его ребрендинг.

Тимати призвал владельцев проблемной сети связаться с ним, чтобы обсудить возможную сделку.

21 августа DP Eurasia, которая управляет сетями Domino's Pizza в России, Турции, Азербайджане и Грузии, объявила о прекращении попыток продать российские активы и начале процедуры банкротства.

Причиной инициирования банкротства компания назвала усложнение условий ведения бизнеса в России. Отмечается, что процедура неизбежно приведет к сокращению присутствия группы в стране.

Летом 2022 года Юнусов, объяснивший свой уход со сцены желанием в том числе сконцентрироваться на бизнесе, вместе с ресторатором Антоном Пинским приобрел кофейни уходившей с российского рынка компании Starbucks. Сеть стала называться Stars Coffee, а на логотипе сети вместо фирменной русалки появилась девушка в кокошнике с пятиконечной звездой.

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    Дмитрий Воронин
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