У преемника Starbucks появится алкоголь

Владельцы преемника Starbucks заявили о появлении алкоголя в меню кофеен

В меню преемника сети кофеен Starbucks, которая теперь называется Stars Coffee, появится необычная позиция — в кафе будут продавать алкоголь. Об этом заявили владельцы сети музыкант Тимур Янусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский, передает РБК в своем Telegram-канале.

Stars Coffee предлагает посетителям несколько видов кофе, десерты и горячие блюда. В меню цены на горячие напитки варьируются от 140 до 390 рублей. В категории «блюда от шефа» представлены два сэндвича стоимостью 365-590 рублей, также там есть паста и салат.

Теперь на логотипе сети кофеен вместо фирменной русалки размещена девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. 18 августа флагман кофейни открылся на Новом Арбате в Москве для представителей СМИ. 19 августа кафе откроются для всех посетителей.

В марте Starbucks приостановила работу в России из-за событий на Украине. Окончательное решение уйти с российского рынка компания приняла в конце мая.