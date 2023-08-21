Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:56, 21 августа 2023Экономика

Domino's Pizza начал процедуру банкротства российского бизнеса

Владелец Domino's Pizza в РФ инициировал банкротство бизнеса

Фото: David Zorrakino / Globallookpress.com

DP Eurasia, которая управляет брендом Domino's Pizza в Турции и России, заявила о прекращении попыток продать российский бизнес и начала процедуру банкротства компании. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте организации.

Внешний долг Domino's Pizza в России оценивается в 520 миллионов рублей. Он был полностью погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств.

Причиной инициирования банкроства компании DP Eurasia называет более сложные условия ведения бизнеса в России. Процедура неизбежно приведет к сокращению присутствия группы в стране, указано в документе.

DP Eurasia пытается продать бизнес в России начиная с декабря прошлого года. В марте компания отказалась от роялти и инвестиций в страну. Первый филиал Domino's Pizza в России открылся в 1998 году, а с 2016-го — бренд начал предлагать франшизу.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Ростовской области объяснил громкие звуки в небе над регионом

    Крупный пожар на складе с краской в Подмосковье попал на видео

    В Турции выразили надежду на встречу Путина с Эрдоганом

    В Москве спрогнозировали похолодание

    Пенсионерка из российского города лишилась жилья и денег из-за мошенников

    Названы долгосрочные риски поставленных на Украину кассетных боеприпасов

    Минпромторг отреагировал на сообщения о подорожании соды в России

    В России спрогнозировали подорожание эконом-такси

    Полиция задержала сорвавшего с российских подростков Z-нашивки мужчину

    Раскрыта роль никеля в развитии жизни на Земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости