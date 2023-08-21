Domino's Pizza начал процедуру банкротства российского бизнеса

Владелец Domino's Pizza в РФ инициировал банкротство бизнеса

DP Eurasia, которая управляет брендом Domino's Pizza в Турции и России, заявила о прекращении попыток продать российский бизнес и начала процедуру банкротства компании. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте организации.

Внешний долг Domino's Pizza в России оценивается в 520 миллионов рублей. Он был полностью погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств.

Причиной инициирования банкроства компании DP Eurasia называет более сложные условия ведения бизнеса в России. Процедура неизбежно приведет к сокращению присутствия группы в стране, указано в документе.

DP Eurasia пытается продать бизнес в России начиная с декабря прошлого года. В марте компания отказалась от роялти и инвестиций в страну. Первый филиал Domino's Pizza в России открылся в 1998 году, а с 2016-го — бренд начал предлагать франшизу.