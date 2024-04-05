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11:37, 5 апреля 2024Силовые структуры

Установлен подозреваемый в зверской расправе над российским инженером

Shot: силовики подозревают в убийстве инженера под Ростовом судимого работника
Начало событий в новости Инженеру российского сельхозпредприятия отрезали уши и перерезали горло

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области разыскивают по подозрению в зверской расправе над инженером ростовского сельхозпредприятия «Верхоломов» 41-летним Андреем Ликольдом ранее судимого бывшего работника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Силовики выясняют обстоятельства преступления и его мотив. Подозреваемый работал менеджером сельхозпредприятия. Он был судим за угон в 2014 году в Волгодонске.

Коллегу инженера Юрия Москового также нашли без признаков жизни с колото-резаными ранами шеи и спины.

Ранее 5 апреля сообщалось, что полицейские выловили автомобиль Ликольда марки Mitsubishi из реки Сал в пяти километрах от хутора Верхоломов вечером 4 апреля. В багажнике находилось изуродованное тело. Мужчина с отрезанными ушами и перерезанным горлом был связан по рукам и ногам. В 200 метрах, также в воде, был обнаружен автомобиль ВАЗ 21200, принадлежащий 52-летнему Московому.

Об их исчезновении заявили родственники, с которыми мужчины перестали выходить на связь после того, как вечером 2 апреля выехали на своих машинах из хутора в Волгодонск.

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      Любовь Ширижик
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