Инженеру российского сельхозпредприятия отрезали уши и перерезали горло

Под Ростовом тело связанного инженера с перерезанным горлом нашли в машине

В Ростовской области неизвестные зверски расправились с главным инженером сельхозпредприятия «Верхоломов» 41-летним Андреем Ликольдом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Его тело лежало в багажнике автомобиля Mitsubishi, который полицейские выловили из реки Сал в пяти километрах от хутора Верхоломов вечером 4 апреля. Мужчина с отрезанными ушами и перерезанным горлом был связан по рукам и ногам. В 200 метрах, также в воде, был обнаружен автомобиль ВАЗ 21200, принадлежащий 52-летнему работнику сельхозпредприятия Юрию Московому. Его самого все еще ищут.

Об их исчезновении заявили родственники, с которыми мужчины перестали выходить на связь после того, как вечером 2 апреля выехали на своих машинах из хутора. Инженер с коллегой направлялись в Волгодонск, но по дороге, по-видимому, стали жертвами преступления.

4 апреля сообщалось, что в Московской области суд арестовал на два месяца жительницу Балашихи, которая расправилась с отцом во время семейного ужина, а затем расчленила его, чтобы скрыть следы преступления.