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20:38, 5 апреля 2024Мир

В МАГАТЭ ответили на слова Захаровой об атаках ВСУ на ЗАЭС

Пресс-служба МАГАТЭ: агентство изучает сообщения об атаках ВСУ на ЗАЭС

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ознакомилось с сообщениями об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и изучает их вместе с экспертами агентства, присутствующими на станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Мы знаем об этих сообщениях и изучаем их. Мы поддерживаем связь с группой МАГАТЭ на месте. На данный момент у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», — ответили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к агентству с призывом фиксировать атаки Украины на ЗАЭС и четко определять источник угрозы для энергетического объекта.

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      Елизавета Мытарева
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