МИД России призвал МАГАТЭ фиксировать атаки Украины по ЗАЭС

Захарова: МАГАТЭ должно четко фиксировать, что атаки по ЗАЭС исходят от Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно фиксировать атаки Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, на станции присутствуют эксперты, которым руководство МАГАТЭ должно использовать для «публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны и четкой констатации, откуда реально исходит угроза безопасному функционированию данного объекта».

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказался об «очень реальной угрозе» для ЗАЭС. Он подчеркнул, что отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС 4 апреля произошло на фоне повышения боевой активности.