В МАГАТЭ высказались об угрозе для ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался об «очень реальной угрозе» для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в свете отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС 4 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.
В заявлении Гросси также отмечается, что причины отключения резервной линии энергоснабжения на станции неизвестны, но оно случилось на фоне повышения боевой активности. «О ней (боевой активности — прим. «Ленты.ру») также заявили эксперты МАГАТЭ на месте, которые слышали многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а в среду они слышали звуки ракетных обстрелов», — говорится в сообщении.
Ранее на ЗАЭС отключилась одна из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1». Отключение высоковольтной линии энергоснабжения напряжением 330 киловольт «Ферросплавная-1» было зафиксировано в 10:06 4 апреля. Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.