В МАГАТЭ высказались об угрозе для ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об «очень реальной угрозе» для ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался об «очень реальной угрозе» для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в свете отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС 4 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении Гросси также отмечается, что причины отключения резервной линии энергоснабжения на станции неизвестны, но оно случилось на фоне повышения боевой активности. «О ней (боевой активности — прим. «Ленты.ру») также заявили эксперты МАГАТЭ на месте, которые слышали многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а в среду они слышали звуки ракетных обстрелов», — говорится в сообщении.

Ранее на ЗАЭС отключилась одна из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1». Отключение высоковольтной линии энергоснабжения напряжением 330 киловольт «Ферросплавная-1» было зафиксировано в 10:06 4 апреля. Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.