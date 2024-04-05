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04:48, 5 апреля 2024Культура

В Минкультуры прокомментировали отказ в прокате нового фильма Гая Ричи

Минкультуры: документы для проката фильма Гая Ричи не отвечали требованиям

Фото: Geoffrey Moffett / Unsplash

В Минкультуры России прокомментировали отказ в прокате нового фильма британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» на 25 апреля. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, представленные документы не отвечали установленным законом требованиям.

Отмечается, что картина не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и онлайн. «Уведомление об отказе было официально направлено заявителям», — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев оценил фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. По его мнению, картина является «мегаактуальной». Тем временем сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал российскому президенту Владимиру Путину о планах снять «русский триптих».

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      Маргарита Пименова
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