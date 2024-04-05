69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:54, 5 апреля 202469-я параллель

В России отреагировали на сообщения о подвиге солдата Максимова

Глава Якутии заявил о гордости за уничтожившего 27 бойцов ВСУ солдата Максимова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Якутия гордится участвующим в спецоперации уроженцем региона Родимиром Максимовым и подвиге, совершенном им в зоне боевых действий. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в Telegram.

По данным «Известий», Максимов отбил четыре штурма противника и лично уничтожил 27 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Николаева, с получившим ранение в бою Максимовым все хорошо, он проходит лечение в одном из госпиталей. За проявленные мужество и героизм командование представило рядового к награде, указал глава региона.

Ранее стало известно о подвиге российского пулеметчика Алексея Неверова, который в ходе боев на запорожском направлении подорвал себя ради спасения сослуживцев.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      В Кремле высказались о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России

      Россиянин заказал через даркнет грузовик с 300 килограммами запрещенных веществ

      Памятник Пригожину и Уткину в полный рост установили в часовне «Вагнера»

      В европейской стране захотели ужесточить контроль за соблюдением санкций

      Внешность 66-летнего Алека Болдуина оценили в сети фразой «алкоголь его погубил»

      России спрогнозировали ослабление кадрового голода

      В Запорожье назвали миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

      Следователи попросят суд об аресте напавшего с ножом на российского губернатора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше