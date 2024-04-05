В России отреагировали на сообщения о подвиге солдата Максимова

Глава Якутии заявил о гордости за уничтожившего 27 бойцов ВСУ солдата Максимова

Якутия гордится участвующим в спецоперации уроженцем региона Родимиром Максимовым и подвиге, совершенном им в зоне боевых действий. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в Telegram.

По данным «Известий», Максимов отбил четыре штурма противника и лично уничтожил 27 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Николаева, с получившим ранение в бою Максимовым все хорошо, он проходит лечение в одном из госпиталей. За проявленные мужество и героизм командование представило рядового к награде, указал глава региона.

Ранее стало известно о подвиге российского пулеметчика Алексея Неверова, который в ходе боев на запорожском направлении подорвал себя ради спасения сослуживцев.