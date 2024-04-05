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11:23, 5 апреля 2024Россия

В России оценили слова Болтона о намерениях Трампа в случае победы на выборах

Пушков назвал пустой риторикой слова Болтона о намерениях Трампа в случае победы

Фото: Ben Blanchard / Reuters

Заявление о намерении бывшего президента страна Дональда Трампа вывести США из НАТО являются пустой риторикой. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах бывший глава Белого дома выведет США из состава Североатлантического альянса.

По словам Пушкова, такое решение не сможет единолично реализовать ни один американский лидер из-за особенности политической системы страны. «Для этого необходимо невероятное соотношение сил в сенате», — пояснил он. В связи с этим сенатор порекомендовал Болтону ознакомиться со статьей 11 договора о создании НАТО.

Ранее американский конгрессмен Томас Масс потребовал выхода США из НАТО. Он указал, что под действие статьи Устава НАТО о защите попадает не вся американская территория, в частности Гавайи.

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      Алан Босиков
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