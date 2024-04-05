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14:57, 5 апреля 2024Наука и техника

В США рассказали о пользующемся уважением МиГ-21

TNI: советский МиГ-21 пользовался уважением в современных конфликтах

Фото: Dmitry Avdeev / Wikimedia

Советский истребитель МиГ-21, который совершил первый полет в 1955 году, пользуется уважением в современных конфликтах из-за простоты и эффективности. О возможностях МиГ-21 рассказали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что МиГ-21, который состоял на вооружении более чем в пятидесяти странах, стал самым распространенным боевым самолетом своего времени. Даже после завершения производства самолетов в 1985 году они продолжали выполнять задачи. Эти истребители активно применяли в ходе конфликтов на Балканах в 1990-х годах, а Индия списала последние МиГ-21 только в 2023 году.

«Долговечность и эффективность самолета даже в борьбе с технологически превосходящими противниками подчеркивают его значительное влияние на историю военной авиации», — пишет издание. К преимуществам МиГ-21 относили высокую скороподъемность, малое поперечное сечение, которое снижало заметность самолета, и хорошую маневренность в бою.

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Версия МиГ-21бис, которая стала самым совершенным выпускавшимся в СССР МиГ-21, развивала скорость до 2230 километров в час. Самолет получил турбореактивный двигатель Р-25-300. МиГ-21бис мог нести до 1,3 тонны вооружения, включая бомбы и различные ракеты.

В сентябре издание Military Watch Magazine писало, что советский истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31, который развивает скорость более двух чисел Маха, намного опередил свое время. Также к опередившим своих современников самолетам отнесли МиГ-15, МиГ-21 и МиГ-25.

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      Даниил Иринин
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