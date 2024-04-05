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18:33, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Ведущая шоу на ТНТ высказалась об «Аншлаге»

Ведущая Мурашкина заявила, что хочет пересмотреть выступления звезд «Аншлага»

Кадр: «Есть нюансы» / YouTube

Известная российская блогерша, ведущая программы «Шоу Воли» на канале ТНТ Карина Мурашкина высказалась о юмористической передаче «Аншлаг». В подкасте «Есть нюансы», доступном на YouTube, она сообщила, что хочет пересмотреть выступления артистов проекта.

Ведущие подкаста заявили, что современным юмористам можно пересматривать выступления звезд «Аншлага», чтобы создавать собственные уникальные образы и шутки. Также они уточнили у Мурашкиной, обращалась ли она к выступлениям артистов, чтобы вдохновиться на творчество.

«Думала об этом недавно, что как будто хочется это посмотреть. Я сейчас очень сильно занимаюсь собой, и как раз у меня есть много времени, чтобы это все поглядеть», — ответила она.

Ранее участник популярного интернет-шоу «Что было дальше?» Тамби Масаев рассказал о любви к «Аншлагу». Он признался, что особенно ему нравились выступления артиста Яна Арлазорова из-за его работы со зрителями.

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      Мария Большакова
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