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11:33, 5 апреля 2024Забота о себе

Врач подсказала неожиданный способ избавиться от икоты

Физиотерапевт Ли посоветовала надавить на брови, чтобы перестать икать

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Врач-физиотерапевт Эйлин Ли посоветовала массировать брови и подушечки больших пальцев, чтобы избавиться от икоты. О неожиданном способе перестать икать она рассказала в своем аккаунте в TikTok, пишет HuffPost.

Ли указала, что икота — это непроизвольные повторяющиеся спазмы диафрагмы с последующим быстрым смыканием голосовой щели. Чтобы остановить процесс, нужно расслабить диафрагму, говорит физиотерапевт. По ее словам, сделать это можно с помощью нажатий на определенные точки. «Поставьте мизинцы у основания бровей по обеим сторон от переносицы. Затем немного надавите и держите в течение 30 секунд. Далее повторите это движение пять раз», — дала совет Ли.

Еще один способ, который подсказала физиотерапевт, заключается в надавливании на подушечки больших пальцев. Ли утверждает, что если зажать каждый палец пять раз по 30 секунд, диафрагма расслабиться и икота пройдет.

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      Екатерина Улитина
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