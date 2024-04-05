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19:30, 5 апреля 2024Забота о себе

Врач развеяла миф о вреде жевательной резинки

Гастроэнтеролог Кашух: привычка жевать жвачку не провоцирует гастрит

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Жевательная резинка, вопреки популярному заблуждению, не провоцирует развитие гастрита, уверена врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Популярный миф о вреде жвачки она развеяла в беседе с «Известиями».

Кашух назвала ошибочным убеждение, что привычка жевать жевательную резинку на голодный желудок усиливает выработку желудочного сока и провоцирует гастрит. «На самом деле это не так, и даже продолжительное жевание не оказывает значительного влияния на объем и кислотность желудочного сока», — заверила врач. Более того, по ее словам, многие жуют жвачку в надежде избавиться от изжоги. Гастроэнтеролог считает, что этот метод не лишен смысла, так как во время жевания вырабатывается больше слюны — она смывает лишнюю кислоту в желудок и тем самым устраняет дискомфорт. Однако научных доказательств этому нет, предупредила врач.

Тем не менее у жевательной резинки имеются и подтвержденные наукой полезные свойства, говорит Кашух. Например, она помогает предотвратить кариес. Врач объяснила, что во время приема пищи во рту повышается кислотность, которая вредит эмали зубов. Уровень кислоты нормализуется естественным образом в течение часа, а со жвачкой — всего за 20 минут, утверждает специалист.

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Помимо этого, Кашух отметила, что жвачка помогает на какое-то время подавить голод и отвлечь от желания перекусить. Однако врач предупредила, что пользоваться этим методом для похудения не стоит. Во-первых, по ее словам, привычка постоянно жевать может спровоцировать расстройство пищеварения, так как сахарозаменители в составе резинок имеют легкий слабительный эффект. Во-вторых, эффективнее не заменять перекусы подручными средствами, а научиться хорошим пищевым привычкам — не заедать стресс и не есть от скуки.

Ранее нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов рассказал о неожиданных полезных свойствах яблок. По его словам, они помогают работе легких и уменьшают воспаления.

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      Екатерина Улитина
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