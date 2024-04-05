Задержанный за нападение на губернатора Мурманской области ранее был судим

Задержанный за нападение на губернатора Мурманской области Чибиса был судим

Мужчина, ранивший губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ранее был судим. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Нападавшего осудили по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Сейчас следователи назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическую.

Ранее сообщалось, что задержанный несколько лет назад участвовал в поножовщине.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Нападавший заявил, что сделал это из-за личной неприязни.

