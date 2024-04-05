Замдиректора по IT в компании «Сирена-трэвел» Ройтману избрали меру пресечения

Суд избрал запрет определенных действий замглавы «Сирена-трэвел» Ройтману

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для заместителя генерального директора по IT и производству в компании «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину обвиняют в неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру России. Другие подробности дела не сообщаются.

Ранее суд избрал меру пресечения и для другого замглавы компании — Александра Кальчука. Мужчина избежал ареста, о котором ходатайствовало следствие, и получил запрет определенных действий.

К разработчику российской системы бронирования билетов «Леонардо» — компании «Сирена-Трэвел», входящей в корпорацию «Ростех» — силовики нагрянули с обысками 3 апреля. Оперативные мероприятия прошли в офисе организации на Ленинградском проспекте в Москве.

