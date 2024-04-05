Жители Кубани сообщили о более чем десяти звуках взрывов

Shot: жители Ейска сообщили о более чем 10 звуках взрывов около трех часов ночи

Жители города Ейск в Краснодарском крае сообщили о более чем 10 звуках взрывов над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, громкие звуки раздались на Кубани в районе трех часов ночи. Помимо хлопков также был слышен звук автоматных очередей у местного аэродрома и военного городка.

Как впоследствии уточнил глава Ейского района Роман Бублик, российские военные пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в городе не зафиксировали разрушений. Бублик не привел других подробностей.

В ночь на пятницу, 5 апреля, над Ростовской областью также сбили 40 воздушных целей. Губернатор Василий Голубев сообщил о повреждении электроподстанции.