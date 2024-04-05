Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:39, 5 апреля 2024Россия

Жители Кубани сообщили о более чем десяти звуках взрывов

Shot: жители Ейска сообщили о более чем 10 звуках взрывов около трех часов ночи
СюжетВзрывы в Краснодарском крае

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Жители города Ейск в Краснодарском крае сообщили о более чем 10 звуках взрывов над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, громкие звуки раздались на Кубани в районе трех часов ночи. Помимо хлопков также был слышен звук автоматных очередей у местного аэродрома и военного городка.

Как впоследствии уточнил глава Ейского района Роман Бублик, российские военные пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в городе не зафиксировали разрушений. Бублик не привел других подробностей.

В ночь на пятницу, 5 апреля, над Ростовской областью также сбили 40 воздушных целей. Губернатор Василий Голубев сообщил о повреждении электроподстанции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

      Связь теракта в «Крокусе» с Украиной подтвердилась содержимым телефона напавшего

      Сооснователь «Квартала 95» назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине

      В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов

      Стала известна причина выбора «Крокуса» для теракта

      Домохозяек предостерегли от способной испортить подоконник ошибки

      Раненный ножом мурманский губернатор пришел в себя и записал первое видео

      Девушка показала способ заработка в интернете и удивила пользователей сети

      В Совфеде ответили на заявление Британии об отправке войск на Украину

      Задержанный за нападение на губернатора Мурманской области ранее был судим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше