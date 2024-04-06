Сбылось еще одно предсказание Жириновского

Экс-депутат Власов: предсказание Жириновского об ударе Израиля по Ирану сбылось

Еще одно политическое предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского сбылось. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший депутат Госдумы Василий Власов, которого называли одним из фаворитов Жириновского.

Так Власов прокомментировал удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске.

Что Жириновский говорил об ирано-израильских отношениях? В 2012 году Жириновский во время выступления перед студентами МГИМО заявил, что Израиль непублично принял установку на силовое решение «иранской проблемы». Политик сообщил, что усиление Ирана — в частности, наращивание Тегераном объема вооружений, — представляет опасность для Израиля. Жириновский говорил, что Израиль нанесет удар по иранским объектам, и за этим последует ответный удар Ирана.

«Да, прогнозы сбываются», — заявил Власов.

Вместе с тем бывший парламентарий отметил, что заявления Жириновского не являются предсказаниями в чистом виде, так как построены на глубокой аналитике и знаниях местных реалий.

Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты, которые там существуют, и исходя из этого делал прогнозы, которые сейчас и сбываются Василий Власов

При этом Власов подчеркнул, что раньше к прогнозам Владимира Жириновского по Ближнему Востоку не прислушивались, так как политическая элита России была сосредоточена на работе с Евросоюзом, и лишь после заморозки отношений с Западом обратилась к Востоку.

Израиль нанес ракетный удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске 1 апреля 2024 года. В результате атаки было разрушено здание консульского отдела. Среди жертв удара были командующие подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.