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19:15, 6 апреля 2024Спорт

«Бавария» впервые за 24 года проиграла дебютанту бундеслиги

«Бавария» впервые с 2000 года проиграла дебютанту бундеслиги

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Мюнхенская «Бавария» установила антирекорд в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Хайденхайма». Об этом сообщает Telegram-канал Opta.

Баварский клуб впервые в истории проиграл новичку бундеслиги, ведя с разницей в два мяча. Кроме того, «Бавария» не проигрывала дебютантам элитного дивизиона с 2000 года.

Встреча прошла в субботу, 6 апреля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу игравшего дома «Хайденхайма». На перерыв гости уходили, имея преимущество в два мяча.

После 28 туров «Бавария» идет на втором месте в чемпионате, отставая от лидирующего «Байера» на 16 очков. В следующем туре леверкузенцы могут досрочно оформить чемпионство.

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      Алексей Гусев
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