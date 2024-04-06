Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Тампу» Кучерова

Дубль Евгения Малкина помог «Питтсбургу» победить «Тампу» Никиты Кучерова

«Питтсбург Пингвинс» на своей площадке победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 6 апреля, и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. Обыграть соперника «пингвинам» помог дубль российского форварда Евгения Малкина, он также отметился голевой передачей.

В составе «Тампы» три передачи на свой счет записал Никита Кучеров. Он со 136 очками за результативность продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров НХЛ.

Малкин в нынешнем сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 25 голов и 37 результативных передач.