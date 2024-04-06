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19:25, 6 апреля 2024Бывший СССР

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Энергоснабжение ЗАЭС по линии «Ферросплавная-1» удалось восстановить

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по резервной линии удалось восстановить. Об этом сообщает РИА Новости.

«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1"», — рассказали информационному агентству в пресс-службе ЗАЭС. Там также уточнили, что электроснабжение атомной станции осуществляется по двум высоковольтным линиям: «Днепровской», напряжением 750 киловольт, и «Ферросплавной-1», мощностью 330 киловольта.

4 апреля пресс-служба ЗАЭС заявила об отключении одной из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1». Также в пресс-службе ЗАЭС отметили, что все блоки станции остановлены.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по ЗАЭС с помощью беспилотного летательного аппарата. Удары пришлись по районам грузового порта и азотно-кислородной станции номер два ЗАЭС.

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      Никита Савин
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