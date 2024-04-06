Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Энергоснабжение ЗАЭС по линии «Ферросплавная-1» удалось восстановить

Энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по резервной линии удалось восстановить. Об этом сообщает РИА Новости.

«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1"», — рассказали информационному агентству в пресс-службе ЗАЭС. Там также уточнили, что электроснабжение атомной станции осуществляется по двум высоковольтным линиям: «Днепровской», напряжением 750 киловольт, и «Ферросплавной-1», мощностью 330 киловольта.

4 апреля пресс-служба ЗАЭС заявила об отключении одной из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1». Также в пресс-службе ЗАЭС отметили, что все блоки станции остановлены.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по ЗАЭС с помощью беспилотного летательного аппарата. Удары пришлись по районам грузового порта и азотно-кислородной станции номер два ЗАЭС.

