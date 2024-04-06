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09:27, 6 апреля 2024Бывший СССР

Российский артиллерист рассказал о разбитом транспорте ВСУ с боеприпасами

Наводчик Юрич: артиллеристы ВС РФ уничтожили грузовик ВСУ с боеприпасами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские артиллеристы точным выстрелом уничтожили транспорт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Гуляйпольском направлении. Об этом РИА Новости сообщил наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич.

По его словам, они получили координаты грузовика с боеприпасами для ВСУ, навели цель и выполнили задачу. Наводчик отметил, что его расчет ведет контрбатарейную борьбу, занимается вскрытием окопов и блиндажей, а также хранилищ боекомплекта.

5 апреля сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 1500 боеприпасов, которые изъяли из схронов ВСУ. В тайнике были противопехотные мины, в том числе кассетные, направленного действия и кругового поражения. Боеприпасы уничтожены с соблюдением требований безопасности, уточнили в Росгвардии.

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      Любовь Ширижик
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