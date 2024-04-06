При производстве iPhone 16 возникли сложности

The Elec: поставщики Apple не смогли обеспечить тонкие рамки экрана iPhone 16

Производственные партнеры Apple не смогли выпустить дисплей для iPhone 16, который потребовали в компании. Об этом стало известно источникам корейского издания The Elec.

Сообщается, что при создании смартфонов iPhone 16, выпуск которых ожидается осенью, будет применена технология Border Reduction Structure (BRS). Благодаря BRS устройство получит OLED-дисплей с рекордно тонкими боковыми рамками. Однако партнеры Apple не смогли обеспечить подобное качество передних панелей.

Инсайдеры выяснили, что LG Display и Samsung Display сообщили о сложностях, возникших при проектировании новых экранов. Чтобы добиться максимально тонких рамок, ведущие от материнской платы к передней панели провода необходимо загибать. У корейских партнеров Apple получилось создать тестовые образцы экранов, но компании не смогли масштабировать производство.

Это не первая проблема, с которой столкнулись инженеры при создании iPhone 16. В марте инсайдеры сообщали, что из-за нового метода BRS OLED-экраны стали слишком сильно нагреваться при работе, но этот недостаток удалось устранить.

Ранее корпорация Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в сливе конфиденциальной информации. В компании считают, что инженер годами раскрывал секретные данные знакомым журналистам.