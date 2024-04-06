Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:23, 6 апреля 2024Ценности

Копию культового «голого» платья Кейт Мосс из 90-х захотели продать на аукционе

Копию культового прозрачного платья модели Кейт Мосс из 90-х выставят на торги

Фото: Dave Benett / Getty Images

Копию культового «голого» платья британской супермодели Кейт Мосс захотели выставить на торги. Об этом сообщается на странице аукционного дома Kerry Taylor Auctions в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Речь идет о наряде из коллекции бренда Liza Bruce, в котором 19-летняя манекенщица вышла в свет в 1993 году. Отмечается, что приехавшая на мероприятие в лондонский отель «Хилтон» девушка не подозревала, что данное серебристое макси-платье станет прозрачным под вспышками фотокамер и обнажит ее грудь без бюстгальтера. Впоследствии ее снимки в указанном образе попали в заголовки газет.

Известно, что подобных предметов гардероба было создано всего несколько. Так, один из них Kerry Taylor Auctions приобрел у бывшей сотрудницы Liza Bruce. За платье, которое будет выставлено на продажу 14 апреля, аукционный дом планирует получить от 200 до 300 фунтов стерлингов (примерно от 23 до 35 тысяч рублей), сообщает W Magazine.

Ранее в апреле сообщалось, что аукционный дом Julien's Auctions продал культовое платье актрисы Мэрилин Монро почти за 30 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Напавший на главу Мурманской области решился на убийство после 15-минутной встречи с губернатором. О чем он рассказал?

      В московском парке нашли младенца в пакете

      Блиновской разрешили звонить из СИЗО родственникам

      Мэр Оренбурга пригрозил принудительной эвакуацией жителям подтопленных домов

      Названы суммы выплат пострадавшим от паводка в российском регионе

      Врач назвала лучшие упражнения во время беременности

      США пригрозили Китаю серьезными последствиями за помощь России на Украине

      Россияне начали реже выбрасывать ставшие ненужными вещи

      Украина взяла ответственность за подрыв нефтепровода в российском регионе

      Военкор сообщил об участии американцев в атаке на Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше