«Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» и стал промежуточным лидером РПЛ

«Краснодар» на выезде обыграл «Нижний Новгород» и стал промежуточным лидером РПЛ

«Краснодар» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 6 апреля, и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Джон Кордоба, еще один мяч забил Эдуард Сперцян, а Кирилл Глущенков срезал мяч в свои ворота. У хозяев отличились Николай Калинский, Александр Трошечкин и Илья Кухарчук.

«Краснодар» набрал 43 очка и стал промежуточным лидером РПЛ, обойти его может «Зенит», который имеет игру в запасе. «Нижний Новгород» с 28 очками занимает десятую позицию.

«Краснодар» в следующем туре на своем поле примет «Зенит». «Нижний Новгород» днем позже на выезде сыграет с «Оренбургом».