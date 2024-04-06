«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ

«Крылья Советов» победили «Урал» благодаря дублю Рахмановича в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 16-й минуте счет открыл полузащитник самарцев Амар Рахманович. На 41-й минуте счет сравнял нападающий Алексей Каштанов. На 61-й минуте у хозяев был удален защитник Итало. На 79-й Рахманович реализовал пенальти и оформил дубль.

Таким образом, после 22 матчей «Крылья Советов» располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Урал» занимает 13-е место с 20 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 41 очко.

В следующем матче «Урал» примет московский «Спартак», а «Крылья Советов» — казанский «Рубин». Обе встречи пройдут 14 апреля.