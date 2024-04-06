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16:55, 6 апреля 2024Спорт

«Локомотив» оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Трактор» и ведет в серии Кубка Гагарина со счетом 3-0

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Егор Аверин и Георгий Иванов. Единственный гол у Трактора забил форвард Семен Дер-Аргучинцев.

Таким образом, «Локомотив» ведет в серии у «Трактора» со счетом 3-0 и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет 8 апреля.

В другом полуфинале играют екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Счет в серии — 1-1.

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      Анастасия Борисова
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