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00:14, 6 апреля 2024Мир

МИД назвал кощунственным материал Foreign Policy о теракте в «Крокусе»

МИД России назвал кощунственным материал Foreign Policy о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) России назвало кощунственным материал Foreign Policy о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте МИД.

По словам представителей ведомства, в издании опубликованы статьи, авторы которых пытаются спекулировать на теме межнационального мира в России, обеляют власти Украины а также занимаются дискредитацией работы правоохранительных органов и специальных служб России.

«Подобное поведение авторов издания недопустимо, а ссылки на свободу слова и выражения мнений неприемлемы, когда речь идет о личной трагедии сотен людей, безвинно пострадавших от рук террористов», — заявили в МИД.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по мирным людям и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта пострадали 695 человек.

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      Марина Совина
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