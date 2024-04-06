Россиянам ответили на вопрос о законности отключения водоотведения за неуплату

Эксперт Росводоканала Марков: отключение водоотведения при задолженности законно

За неуплату коммунальные службы могут отключить или ограничить любые услуги, кроме подачи холодной воды и отопления, так как это делает жилье непригодным для проживания, что противоречит закону. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Росводоканал Оренбург» Алексей Марков. В беседе с «Лентой.ру» он также ответил на вопрос законности отключения водоотведения.

Что касается водоотведения, то ресурсоснабжающая организация имеет вполне законные основания его отключить или ограничить, если у неплательщика образовался долг за два месяца и более, предупредил эксперт.

«Безусловно, в многоквартирных домах полностью отключить водоотведение будет проблематично, а вот ограничить с помощью различных заглушек, блокирующих трубу слива, вполне реально. То есть канализация в жилище неплательщика не будет отключена, но слив воды в нее будет невозможен. Отключение водоотведения полностью более реально в частном доме, поэтому неплательщик, не оплачивая счета, рискует оказаться без основных благ цивилизации: невозможно будет пользоваться унитазом, раковиной, стиральной машиной и тому подобным», — рассказал Марков.

С его слов, блокировка канализации обычно происходит в несколько этапов. В первую очередь, юристы анализируют правовые аспекты такого отключения, а инженеры — технические детали установки заглушки. Если технические и юридические возможности позволяют произвести отключение или частичную блокировку, ресурсоснабжающая организация обязана за 20 дней уведомить должника о предполагаемом отключении.

Чаще всего отключение или ограничение водоотведения — это крайняя мера. До ее применения вопросы неуплаты ресурсоснабжающие организации предпочитают решать в судебном порядке Алексей Марков заместитель гендиректора «Росводоканал Оренбург»

«Самый лучший способ не доводить до суда или отключения — оплатить положенную сумму. Если обратиться к поставщику ЖКУ, можно попробовать договориться о рассрочке и оплачивать задолженность частями. Но если дом или квартиру уже отключили от водоотведения, единственный способ его восстановить — оплатить всю задолженность целиком, а также покрыть все расходы по отключению и последующему подключению услуги. В таком случае в течение двух суток полноценный доступ к канализации должен быть открыт», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее Алексей Марков рассказывал, как россияне могут сэкономить на оплате воды десятки тысяч рублей.