Овечкин сократил отставание от Гретцки на две шайбы

Хоккеист Овечкин сделал дубль в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 43 голов

Российский нападающий Александр Овечкин не помог «Вашингтон Кэпиталс» обыграть «Каролину Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла 6 апреля и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Каролины». Овечкин оформил дубль в первом периоде. Вторая заброшенная шайба стала 851-й за карьеру россиянина в лиге. Таким образом форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 43 голов.

На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы за карьеру. Овечкин вышел на второе место в ночь на 24 декабря, оформив дубль в матче против «Виннипег Джетс».

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.