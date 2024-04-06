Первая ракетка России вышла в финал турнира WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале россиянка обыграла американку Джессику Пегулу. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 в пользу Касаткиной. Спортсменки провели на корте 2 часа и 47 минут.

В финале Касаткина встретится с победительницей противостояния между гречанкой Марией Саккари и американкой Даниэль Коллинз. Соперницы выйдут на корт позднее 6 апреля.

Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA. Пегула находится на пятой позиции.