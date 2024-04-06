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07:24, 6 апреля 2024Россия

Последствия прорыва дамбы в российском городе попали на видео

МЧС России показало кадры последствий прорыва дамбы в Орске Оренбургской области

МЧС России / Telegram

Пресс-служба МЧС России показала на видео последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Кадры разместили в Telegram-канале ведомства.

На них видно, что вода разлилась по улицам, сотрудникам спецслужб, которые пытаются передвигаться пешком, вода достигает по пояс. Спасатели работают в микрорайоне Старый город, в частности, показано, как задействованы плавсредства.

Дамба защищала город и окрестности от реки Урал. По информации пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, число эвакуированных жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), выросло до 235, среди них 73 ребенка.

В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

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      Александра Синицына
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