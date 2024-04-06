Губернатор: число эвакуированных в ПВР жителей Орска возросло до 235 человек

Число эвакуированных жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) из-за прорыва дамбы, выросло до 235, среди них 73 ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Вечером 5 апреля в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

По последним данным, около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.