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06:14, 6 апреля 2024Россия

Число эвакуированных в ПВР жителей Орска возросло

Губернатор: число эвакуированных в ПВР жителей Орска возросло до 235 человек

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

Число эвакуированных жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) из-за прорыва дамбы, выросло до 235, среди них 73 ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Вечером 5 апреля в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

По последним данным, около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

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      Юлия Мискевич
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