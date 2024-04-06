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04:36, 6 апреля 2024Россия

Подтопленные объекты энергетики Орска обесточили

Администрация: подтопленные энергетические объекты в Орске отключены от сети

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

Подтопленные после прорыва дамбы электросетевые объекты в Орске отключены от сети. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Приостановлено электроснабжение районов, ограниченных улицами: 9 января, 40 лет Октября, Каховского, Красноармейской, Куйбышева, Народовольцев, Новостроечной, Орджоникидзе. Подача электричества в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам.

Вечером 5 апреля в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. До этого на дамбе обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва.

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      Марина Совина
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