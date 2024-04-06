Рогов заявил об ударах России по заводу «Прогресс» и конструкторскому бюро

Рогов: ВС РФ ударили по заводу «Прогресс» и бюро «Ивченко-прогресс»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по заводу «Прогресс» и конструкторскому бюро «Ивченко-прогресс». Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

Производство участвовало в ремонте военной техники украинских военных вместе с предприятием «Мотор Сич». «В населенном пункте Разумовка в пригороде Запорожья накрыто сосредоточение боевиков ВСУ», — уточнил Рогов.

Он добавил, что российские военнослужащие также нанесли удар по военным объектам и предприятиям, используемым украинскими военными в районе Разумовки в Запорожской области.

Ранее Рогов сообщал о срыве ротации ВСУ севернее Работино и в районе села Малая Токмачка. Также были нанесены удары по инфраструктуре украинского военного аэродрома в селе Широкое.