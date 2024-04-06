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21:17, 6 апреля 2024Бывший СССР

Российский дрон зафиксировал расстрел военными ВСУ сослуживцев на берегу Днепра

Сальдо: дрон РФ зафиксировал расстрел военными ВСУ сослуживцев на берегу Днепра

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Российский разведывательный дрон зафиксировал расстрел военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) своих сослуживцев на правом берегу Днепра. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он продемонстрировал видеозапись, на которой четверо военных спускаются к реке, после чего двое из них стреляют в товарищей. Тела убитых они положили в резиновую лодку, оттолкнули от берега и скрылись.

Сальдо заявил со ссылкой на предположение российских силовиков, что таким образом украинские военные расправились с сослуживцами, пытавшимися отправить их в десант на левобережье Днепра.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что, по данным российской разведки, бойцы ВСУ расстреляли за дезертирство 10 сослуживцев, которые покинули свои позиции под Артемовском (украинское название — Бахмут).

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      Марина Совина
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