Российский дрон зафиксировал расстрел военными ВСУ сослуживцев на берегу Днепра

Сальдо: дрон РФ зафиксировал расстрел военными ВСУ сослуживцев на берегу Днепра

Российский разведывательный дрон зафиксировал расстрел военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) своих сослуживцев на правом берегу Днепра. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он продемонстрировал видеозапись, на которой четверо военных спускаются к реке, после чего двое из них стреляют в товарищей. Тела убитых они положили в резиновую лодку, оттолкнули от берега и скрылись.

Сальдо заявил со ссылкой на предположение российских силовиков, что таким образом украинские военные расправились с сослуживцами, пытавшимися отправить их в десант на левобережье Днепра.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что, по данным российской разведки, бойцы ВСУ расстреляли за дезертирство 10 сослуживцев, которые покинули свои позиции под Артемовском (украинское название — Бахмут).

