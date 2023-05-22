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07:49, 22 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о расстреле ВСУ покинувших позиции под Артемовском сослуживцев

Марочко заявил, что бойцы ВСУ расстреляли 10 покинувших позиции под Артемовском дезертиров
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что, по данным российской разведки, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли за дезертирство 10 сослуживцев, которые покинули свои позиции под Артемовском (украинское название — Бахмут), сообщает ТАСС.

«Зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений вооруженных формирований Украины за самовольное оставление позиций в районе города Артемовска», — заявил он.

Марочко уточнил, что инцидент произошел около города Часов Яр. По его словам, погибших мобилизовали менее месяца назад.

Ранее полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов оценил потери ВСУ в боях за Артемовск. По его словам, в сражении за город могли погибнуть до 40 тысяч украинских военных.

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Марина Совина
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