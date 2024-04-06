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00:10, 6 апреля 2024Наука и техника

Android позволит превратить смартфон в компьютер

В Android нашли режим для использования смартфона в качестве компьютера

Фото: Unsplash

Журналисты издания Android Authority обнаружили в ОС Android продвинутый режим подключения смартфона к монитору в качестве ПК. Об этом сообщается на сайте медиа.

В специальном режиме смартфон на Android можно подключить к монитору и клавиатуре и использовать девайс в качестве компьютера. На экране возникнет адаптированный под диагональ экрана интерфейс. Приложения будет открываться в отдельных окнах, которые можно передвигать по экрану и масштабировать по размеру.

По словам специалистов, режим фактически позволит превратить мобильное устройство в компьютер, который можно использовать для работы с офисными приложениями или развлечений. Для большего удобства на экране можно расположить два окна одновременно. Интерфейс имеет собственную панель задач, расположенную в верхней части экрана.

Журналисты отметили, что многие производители смартфонов добавляют похожие режимы работы в свои устройства — например, DeX от Samsung. Вероятнее всего, новый режим появится в Android 15.

В начале апреля стало известно, что в операционной системе Android нового поколения появится пространство Private Space для хранения конфиденциальных данных. Для доступа пользователю необходимо будет ввести пин-код.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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