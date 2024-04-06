Экипаж «Союза МС-24» вернулся на Землю с МКС

Роскосмос: «Союз МС-24» с космонавтами приземлился в Жезказгане

Экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю. Об этом сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

Первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара 6 апреля в 10:17 мск в спускаемом аппарате приземлились в районе города Жезказган в Казахстане.

«Утром корабль отстыковался от модуля "Рассвет". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!» — говорится в сообщении корпорации.

27 марта сообщалось, что специалисты поисково-спасательной группы на вертолетах Ми-8 авиационного объединения Воздушно-космических сил (ВКС) России обследовали основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата «Союза МС-24» в Казахстане. Они ознакомились с рельефом местности, установили наличие ям, оврагов и растительности, а также определили плотность грунта.

О’Хара прибыла на МКС в сентябре 2023 года на «Союзе МС-24», а Новицкий и Василевская — 25 марта 2024 года на борту корабля «Союз МС-25» в рамках двухнедельной экспедиции.