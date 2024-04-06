Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:25, 6 апреля 2024Наука и техника

Экипаж «Союза МС-24» вернулся на Землю с МКС

Роскосмос: «Союз МС-24» с космонавтами приземлился в Жезказгане

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю. Об этом сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

Первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара 6 апреля в 10:17 мск в спускаемом аппарате приземлились в районе города Жезказган в Казахстане.

«Утром корабль отстыковался от модуля "Рассвет". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!» — говорится в сообщении корпорации.

27 марта сообщалось, что специалисты поисково-спасательной группы на вертолетах Ми-8 авиационного объединения Воздушно-космических сил (ВКС) России обследовали основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата «Союза МС-24» в Казахстане. Они ознакомились с рельефом местности, установили наличие ям, оврагов и растительности, а также определили плотность грунта.

О’Хара прибыла на МКС в сентябре 2023 года на «Союзе МС-24», а Новицкий и Василевская — 25 марта 2024 года на борту корабля «Союз МС-25» в рамках двухнедельной экспедиции.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели трех человек при прорыве дамбы в Орске

      Обвиняемый рассказал о подготовке к нападению на российского губернатора

      Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

      Снаряд «Вампира» сбили в ходе ударов по Харькову

      Лучший российский борец прокомментировал недопуск к отбору на Олимпиаду

      Жители Орска описали ситуацию в зоне затопления

      Напавший на российского губернатора с ножом заявил о готовности извиниться

      В российском городе решили построить защитные дамбы из-за паводка

      Депутат назвал фейком сообщение о планах России напасть на Казахстан

      Экипаж «Союза МС-24» вернулся на Землю с МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше