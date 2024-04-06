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06:37, 6 апреля 2024Мир

Стало известно о требованиях к главному кандидату на пост генсека НАТО

Bloomberg: у Европы есть ряд требований к кандидату на пост генсека НАТО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: IMAGO / Janine Schmitz / Global Look Press

Несколько стран Восточной Европы готовы поддержать главного кандидата на пост генерального секретаря НАТО, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Но при условии, что в руководстве блока увеличится доля выходцев из региона, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Журналисты напомнили, что на высших должностях в НАТО представителем Восточной Европы является лишь заместитель действующего генсека альянса Йенса СтолтенбергаМирча Джоанэ из Румынии.

После начала СВО на Украине государства Восточной Европы «почувствовали уверенность» и начали стремиться к еще большему влиянию на процесс принятия решений внутри блока.

В статье указано, что Марку Рютте нужно заручиться поддержкой 32 стран НАТО.

Ранее сообщалось, что 28 из 32 стран-членов НАТО уже поддержали кандидатуру Марка Рютте, который претендует на пост генсека. Ожидается, что вопрос кандидатов на должность нового главы Североатлантического альянса будет обсуждаться на предстоящем саммите глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

В свою очередь, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что избрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека покажет пренебрежение Западной Европы к восточноевропейским странам.

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      Марина Совина
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