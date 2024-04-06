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21:42, 6 апреля 2024Бывший СССР

Таджикистан допустил введение визового режима для турецких граждан

МИД Таджикистана допустил введение визового режима для граждан Турции

Фото: Unsplash.com

Таджикистан допускает возможность введения визового режима для турецких граждан после соответствующего решения Анкары. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Шохин Самади, его слова приводит РИА Новости.

«Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции», — подчеркнул дипломат.

Ранее 6 апреля стало известно, что Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий указ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete. Мера была принята на основании закона об иностранцах и международной защите.

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      Марина Совина
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