Таджикистан допустил введение визового режима для турецких граждан

МИД Таджикистана допустил введение визового режима для граждан Турции

Таджикистан допускает возможность введения визового режима для турецких граждан после соответствующего решения Анкары. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Шохин Самади, его слова приводит РИА Новости.

«Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции», — подчеркнул дипломат.

Ранее 6 апреля стало известно, что Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий указ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete. Мера была принята на основании закона об иностранцах и международной защите.

