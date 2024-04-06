Дочь рэпера Тимати захотела замуж за корейца

Симона Юнусова: Тимати не в восторге от желания дочери выйти замуж за корейца

Дочь российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Алиса хочет выйти замуж за корейца. Об этом написала мать артиста Симона Юнусова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, ей надо выучить имена всех участников групп Blackpink и Stray Kids, чтобы быть с внучкой на одной волне. Юнусова отметила, что для бабушки это непростая задача, но пообещала с ней справиться. Она добавила, что Алиса хочет «замуж только за корейца», потому что они все "пусечки"», хотя ее папа «не в восторге».

Дочь Тимати родила его бывшая возлюбленная — модель Алена Шишкова. Она стала популярным блогером после того, как у нее завязались романтические отношения с музыкантом несколько лет назад. В 2014 году у пары родилась дочь Алиса. После того, как они рассталась, известность Шишковой возросла.

Ранее стало известно, что Тимати и певец Егор Крид потеряли на ресторанном бизнесе миллионы рублей.