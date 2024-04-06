В Австрии выразили несогласие с заявлениями Макрона по Украине

Канцлер Австрии заявил о необходимости избегать эскалации конфликта на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер не согласен со всеми высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона насчет украинского конфликта. Нехаммер считает необходимым избегать эскалации напряженности, пишет газета Le Figaro.

«Мы согласны с целью достичь прочного мира. В чем наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания», — уточнил канцлер.

Нехаммер уточнил, что считает необходимым следовать принципу предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации.

По мнению канцлера Австрии, для урегулирования конфликта нужен формат диалога, когда стороны смогут услышать друг друга. Как считает Нехаммер, «мирный план Зеленского закладывает основу для этого».

В конце февраля 2024 года Макрон допустил, что французская армия может быть передислоцирована на украинскую территорию. В марте президент повторил свои слова, отметив, что такой сценарий вполне возможен.