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09:32, 6 апреля 2024Бывший СССР

Власти сообщили о повреждении предприятия под Киевом

В Макарове под Киевом в ночь на 6 апреля повреждено одно из предприятий
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В поселке городского типа Макарово в Киевской облатси оказалось повреждено предприятие. Об этом сообщил макаровский председатель Вадим Токарь, его слова приводит украинский телеканал ТСН.

Там уточнили, что объект получил повреждения обломками после того, как во время воздушной тревоги сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на субботу, 6 апреля, несколько взрывов произошли в Харькове. Тревога тогда действовала в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого о взрывах в Киевской области сообщалось в конце марта.

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      Анастасия Шейкина
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