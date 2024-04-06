На Украине допустили внесение в реестр военнообязанных женщин от 18 до 60 лет

«Страна.ua»: Киев намерен внести в реестр военнообязанных женщин от 18 до 60 лет

Киев намерен вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет, пишет местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале, проанализировав текст указа президента Владимира Зеленского.

В подписанном Зеленским законе об электронном реестре военнообязанных есть пункт о том, что органы власти обязаны подавать информацию в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Журналисты допустили, что женщин также внесут в реестр.

«Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) военную службу несут более 45,5 тысячи женщин.