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16:14, 8 марта 2024Бывший СССР

Названо число служащих в ВСУ женщин

Минобороны Украины: в ВСУ несут военную службу 45,5 тысячи женщин

Фото: Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) военную службу несут более 45,5 тысячи женщин. Такое число было названо авторами Telegram-канала Military Media Center, который координируется Министерством обороны страны.

«Численность женщин в ВСУ продолжает увеличиваться. По состоянию на январь 2024 года в украинской армии служат 45587 женщин. Это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года», — сказано в сообщении

При этом общая численность женщин в подразделениях ВСУ, с учетом тех, кто не несет военную службу, составляет 62 тысячи человек. Отмечается, что без малого 13,5 тысячи женщин имеют статус участника боевых действий, а еще 4000 принимают в них участие прямо сейчас.

Ранее на Украине допустили пополнение мобилизационного резерва женщинами в случае трудностей с комплектованием Вооруженных сил страны. Предполагается, что призвать на службу можно три миллиона украинок.

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      Олег Давыдов
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