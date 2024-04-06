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13:59, 6 апреля 2024Бывший СССР

Захарова назвала провокацией атаку дрона-камикадзе в Приднестровье

Захарова: атака дроном воинской части в Приднестровье является провокацией

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала провокацией атаку дрона-камикадзе, который упал на территории воинской части в Приднестровье. Об этом сообщает ТАСС.

«5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть, в результате чего получила повреждения радиолокационная станция. Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья», — цитирует официальное заявление Захаровой информационное агентство.

Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило об ударе беспилотного летательного аппарата по радиолокационной станции Минобороны 5 апреля. «Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы», — указано в сообщении. Целью удара, как заявили в ведомстве, являлась радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения.

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Ранее в марте дрон атаковал воинскую часть в Тирасполе в Приднестровье. По данным местных журналистов, в результате инцидента, произошедшего в столице непризнанной республики, жертв не было. После атаки беспилотника сгорел находившийся на аэродроме вертолет.

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      Никита Савин
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