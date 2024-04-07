41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в купальнике

Российская певица Наталья Подольская показала фигуру в купальнике у бассейна

Российская поп-исполнительница Наталья Подольская показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость предстала, сидя около бассейна, в раздельном купальнике с леопардовым принтом. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело.

В качестве аксессуаров певица выбрала коричневую бандану на голову с принтом, а также солнцезащитные очки.

В ноябре 2023 года Наталья Подольская в бикини восхитила фанатов фигурой. Знаменитость поделилась серией снимков с отдыха, на которых показала подтянутую фигуру в раздельном купальнике черного цвета.