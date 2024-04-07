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18:15, 7 апреля 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о возможности ВСУ противостоять наступлению России

Военный эксперт Глазунов: ВСУ будет сложно противостоять наступлению России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет сложно противостоять российским силам, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности Киева обороняться при наступлении Москвы.

У нас есть возможность [наступать], пока на Украину еще не прибыли новые части, которые проходят подготовку в Евросоюзе, пока на Украине нехватка тяжелого вооружения, снарядов и патронов, почему бы не воспользоваться. (…) Май и июнь — это самое удачливое время для наступления. Я думаю, украинцы тоже готовят контрнаступление. Они скапливают силы, берегут, поэтому нужно их опередить

Олег Глазуноввоенный эксперт

«Они уже готовятся, они уже делают защитные сооружения. Как у нас ставили противотанковые укрепления, они то же самое сейчас делают. Но сейчас 21-й век, воюют не только танками. Это на Украине нет сильных мощных военных технологий. Все эти препятствия не смогут повлиять, если начнется наступление. (...) Построить вдоль всего фронта защитные сооружения против танков и пехоты, минные поля — я думаю, на Украине это не получится сделать, поэтому нужно просто выискивать слабое место», — сказал он.

Как заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Россия начнет наступление на украинские позиции в конце весны или в начале лета 2024 года. По его мнению, наиболее активные действия будут развиваться в районе Донбасса. Он добавил, что до этого момента каких-то серьезных изменений на фронте ждать не стоит.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время новостного телемарафона прокомментировал перспективы ВСУ перейти в наступление. Глава государства отметил, что сейчас для этого у страны недостаточно снарядов.

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